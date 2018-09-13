В Екатеринбурге наказали водителя автобуса, высадившего беременную женщину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Водителю автобуса в Екатеринбурге, который высадил беременную пассажирку из-за сделанного ею замечания, сделали выговор и лишили его премии, сообщила РИА Новости предприниматель Марина Нифантьева, занимающаяся обслуживанием маршрута.

Ранее местные СМИ сообщили, что пассажирка сделала замечание водителю, который разговаривал по телефону во время движения. После этого водитель потребовал от беременной женщины, которая оплатила проезд, покинуть салон автобуса. По данному инциденту региональная прокуратура организовала проверку.

"Водителя наказали — выговор и лишение премии за грубость по отношению к пассажиру, за то, что он ее (женщину) высадил. Это нарушение закона, девушка была права, я извиняюсь перед ней. Он (водитель) действительно не прав. Мне очень неудобно, я сама в ужасе, что так с беременной обошлись, я возмущена", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что этот водитель работает уже давно, и такой инцидент произошел впервые.

"А за то, что он разговаривал за рулем, это даст штраф уже ГАИ", — подытожила Нифантьева.