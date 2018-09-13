Дело возбудили после крушения легкомоторного самолета под Ульяновском

САМАРА, 13 сен — РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Ульяновской области, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полет осуществлялся без получения разрешения на него и в отсутствие на борту необходимых документов, в том числе свидетельства о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования крушения самолета.