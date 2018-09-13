На Урале девочка получила разрыв селезенки во время игры в детсаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Следствие проводит доследственную проверку по факту получения травмы ребенком во время игры на территории детского сада, сообщает в четверг СУСК РФ по Свердловской области.

"На территории детского сада в селе Черемисское Режевского района девочка 2012 года рождения получила травму. По данному факту следственным отделом по городу Реж СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в тот момент, когда девочка вместе с другими воспитанниками играла на площадке детского сада. Побежав, ребенок споткнулся и упал, после чего девочка обратилась к воспитательнице с жалобой на боль.

Сотрудники детского сада вызвали родителей девочки, которые отвезли ребенка в местную общую врачебную практику. На следующий день девочку отвезли в Режевскую районную больницу, а затем — в детскую больницу Екатеринбурга, где ей поставили диагноз "разрыв селезенки". В настоящее время ребенок госпитализирован, медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены родители девочки и сотрудники детского сада, опрашиваются медицинские работники, истребована и анализируется медицинская документация. Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена экспертиза, уточняет СУСК.