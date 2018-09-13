В полиции поставили на учет девочку, избившую первоклассницу в Твери

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Школьница, жестоко избившая ремнем первоклассницу в Твери, в результате чего та попала в больницу, поставлена на учет в полиции, сообщила РИА Новости в четверг и.о. руководителя пресс-службы УМВД по Тверской области Мария Шабанова.

Ранее СУ СКР по региону сообщил о проведении проверки после сообщений СМИ об избиении семилетней девочки. Инцидент произошел 9 сентября на улице Громова города Твери. Якобы девочка 9-10 лет ремнем с железной пряжкой избила первоклассницу и угрожала ей ножом. Ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

"Все участники инцидента установлены. Обе девочки были ранее знакомы. Та, что избила ремнем, после инцидента поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Пострадавшая остается в больнице", — сказала собеседница.

По ее словам, нападавшая учится в четвертом классе.

"Опрошены работники школы, учителя, все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении мамы девочки был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка", — сообщила представитель ведомства.

Она также отметила, что ранее напавшая на первоклассницу девочка не совершала ничего подобного.