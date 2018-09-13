У берегов Крыма произошло землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Землетрясение силой около четырех баллов зафиксировано в море у берегов Крыма, пострадавших и разрушений нет, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"В 9:20 на расстоянии 28 километров от города Ялта в море было зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях крымского управления МЧС РФ.

По данным Ялтинской сейсмостанции, толчок был единичным.

"Опасения может вызывать серия толчков. Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет", — приводит слова начальника сейсмостанции Ирины Курьяновой пресс-служба администрации Ялты