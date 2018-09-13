В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

ВОЛГОГРАД, 13 сен — РИА Новости. Три человека погибли и двое доставлены в больницу в результате ДТП на трассе "Каспий" в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в четверг утром на 913-м км автодороги Р22 "Каспий", машина "Фольксваген Пассат" под управлением 46-летней жительницы Волгограда при обгоне столкнулась с автомобилем ВАЗ 21074, шедшим по встречной полосе.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-21074, скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и пассажирка "Фольксваген Пассат" доставлены в больницу №25 Волгограда", — сообщили агентству правоохранители.