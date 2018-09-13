Источник назвал причину жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 пограничного управления ФСБ по Магаданской области могла стать техническая неисправность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Ямск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 3 члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено.

"В качестве предварительной причины жесткой посадки рассматривается техническая неисправность воздушного судна", — сказал собеседник агентства.