В Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в Магаданской области, принадлежит пограничным войскам Федеральной службы безопасности, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Предварительно воздушное судно принадлежит погранслужбе", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в населенном пункте Ямск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 3 члена экипажа. В результате инцидента пострадал один человек, возгорания не последовало, воздушное судно не разрушено.