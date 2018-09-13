В Иркутской области назвали причину пожара в администрации райцентра

ИРКУТСК, 13 сен – РИА Новости. Предварительно установлено, что причиной возгорания здания районной администрации в поселке Бохан Иркутской области стал поджог, сообщает ГУ МЧС региона.

Пожар в здании районной администрации поселка Бохан начался рано утром в четверг. Горел первый этаж двухэтажного деревянного дома. В тушении пожара участвовали 34 человека и пять пожарных автоцистерн, которые бесперебойно подвозили воду из расположенной поблизости водонапорной башни. Ранее в здании из-за замыкания силового кабеля был отключен свет.

"Система противопожарной защиты не сработала вследствие полного отключения электроснабжения. Наличие нескольких очагов возгорания непосредственно внутри здания свидетельствует о том, что причиной пожара могло стать занесение открытого источника огня", — говорится в сообщении.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 380 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия здания.