В ХМАО подросток ограбил соседку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Подросток из Ханты-Мансийского автономного округа похитил у соседки золотые украшения, чтобы купить на вырученные деньги православный браслет и продукты, сообщает в четверг региональное управление МВД.

Уточняется, что в дежурную часть обратилась 46-летняя жительница города Югорска, заявив о краже ювелирных изделий стоимостью более 10 тысяч рублей. Женщина пояснила, что днем в квартире некоторое время находился ее сосед, а вечером она обнаружила пропажу украшений. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что она имеет в виду 16-летнего подростка, заходившего к ней под предлогом взять корм для рыб.

"Когда юноша остался в комнате один, воспользовавшись отсутствием хозяйки, взял золотые украшения из шкатулки, после чего молодой человек обратился к старшему другу с просьбой сбыть украденное. Получив за это 3 тысячи рублей, он потратил их на продукты питания и приобретение православного браслета", — рассказали в УМВД.

По данным ведомства, подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних с января 2017 года и ранее привлекался за вымогательство и кражу денежных средств. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.