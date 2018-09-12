В Калининградской области сотрудники интерната тратили деньги воспитанников

КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Проверка министерства социальной политики Калининградской области показала, что сотрудники психоневрологического интерната "Забота" в городе Полесске снимали деньги со счетов воспитанников, сообщила региональный министр соцполитики Анжелика Майстер на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что руководитель благотворительного фонда "Сердца трёх" Сергей Горохов написал на своей странице Вконтакте, что администрация учреждения присваивает и расходует не по назначению деньги находящихся на социальном обслуживании в интернате. СК начал проверку по сообщениям об ущемлении прав инвалидов в психоневрологическом интернате.

"Ряд фактов, указанных во вчерашнем обращении, нашли, к сожалению, подтверждение во время проверки министерством социальной политики работы сотрудников учреждения, в том числе снятие с личных счетов средств проживающих в учреждении. Вся информация, полученная министерством, предоставлена в правоохранительные органы: УВД и прокуратуру", — написала Майстер.

Она также сообщила, что с руководителем учреждения расторгнут контракт. С завтрашнего дня к исполнению обязанностей приступит новый руководитель, которому дано поручение провести совместно с министерством дальнейшие служебные проверки.