В Краснодаре ликвидировали пожар на складе торгового комплекса

На месте пожара на складе торгового комплекса в Краснодаре. 12 Сентября 2018

На месте пожара на складе торгового комплекса в Краснодаре. 12 Сентября 2018

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. Пожар на складе торгового комплекса в Краснодаре ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о пожаре на складе на территории торгового комплекса, расположенного в Краснодаре по улице Уральской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

К 13.12 мск главк МЧС проинформировал о локализации пожара на площади 600 квадратных метров, к 14.47 мск о ликвидации открытого горения. Также сообщалось о работе на месте пожара инспектора надзорной деятельности, который по окончании тушения проведёт расследование для установления причины загорания.

"В 18.15 мск пожар ликвидирован", — сообщили в главке МЧС.

Ведомство уточнило, что всего к тушению пожара привлекались 92 человека и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 18 единиц техники.