КАЛИНИНГРАД, 12 сен — РИА Новости. Следственное управление СК по Калининградской области проверяет сообщения СМИ об ущемлении прав инвалидов в интернате в Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по региону Наталья Гацко.

Она отметила, что 11 сентября, в одном из региональных пабликов в интернете появилась публикация о том, что администрация психоневрологического интерната города Полесска присваивает и расходует не по назначению деньги находящихся на социальном обслуживании в интернате.

"По фактам предполагаемых нарушений, изложенных в публикации, следственными органами следственного комитета РФ по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следствие намерено тщательно исследовать все обстоятельства, приведенные в средствах массовой информации, и дать им надлежащую правовую оценку", — сказала Гацко.

Как стало известно, публикацию в интернете сделал руководитель благотворительного фонда "Сердца трёх", который, по его словам, не первый год помогает воспитанникам интерната. Негативные изменения в жизни подопечных интерната он связывает с приходом нового директора год назад.

"Я пообщался со многими ребятами воспитателями… и выяснил, что со счетов ребят были сняты деньги. Кто хочет рассказать — грозят психушкой, ребята очень запуганы, постоянно, кто может, пишет мне в ЛС, просят о помощи", — сообщил Горохов на своей странице Вконтакте.

В министерстве социальной политики Калининградской области отметили, что проверяющая комиссия уже выехала в учреждение.