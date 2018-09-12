В Тверской области обнаружили вспышку АЧС

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил еще одну вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории Тверской области, сообщает ведомство.

"При исследовании… патологического материала, отобранного от павших домашних свиней, которые содержались в личном подсобном хозяйстве на территории Щербининского сельского поселения Калининского района Тверской области, был получен положительный результат на наличие генома вируса африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Ранее в этом году ведомство уже выявляло вирус в этом регионе. В августе Россельхознадзор отмечал, что эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ остается напряженной и от заноса возбудителя АЧС не защищен ни один регион. Тогда отмечалось, что чума с начала 2018 года зарегистрирована в 17 регионах, включая Тверскую область.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.