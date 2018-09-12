В Керчи проверили колонию после жалоб осужденных

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Исправительную колонию №2 в Керчи проверили на предмет условий содержания и соблюдения прав осужденных, жалоб не выявлено, сообщает пресс-служба крымского управления ФСИН.

Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки исправительной колонии №2 в Керчи. При этом, по ее словам, о каких-либо грубых издевательствах ей неизвестно.

В состав инспекции вошли представители общественной наблюдательной комиссии Крыма и прокуратуры.

"Обстановка в исправительной колонии города Керчи спокойная. В ходе визита от осужденных нам не поступало заявлений с жалобами на условия содержания и на соблюдениях их прав. Медицинское обеспечение и плановое лечение осужденных осуществляется в полном объеме" — сказал ответственный секретарь ОНК Крыма Евгений Сусь.

Он добавил, что также была посещена столовая, в которой сейчас идет ремонт, питание у осужденных сбалансированное, в рационе есть крупы, мясо, свежий хлеб. В магазине, который работает при колонии, есть полный ассортимент продукции. Комиссию сопровождали представители СМИ.

В ходе проверки также был проведен прием осужденных по вопросам соблюдения прав человека.