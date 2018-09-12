Москвичка за деньги пыталась поставить на учет почти 200 мигрантов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Жительница Москвы за деньги пыталась поставить на учет в столице более 180 мигрантов, по данному факту возбуждено 35 уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.

"Как установили сотрудники полиции, злоумышленница за денежное вознаграждение, полученное от иностранных граждан, направила в ОМВД более 180 уведомлений о прибытии жителей ближнего зарубежья на территорию России ", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что прибывшие иностранцы не встали на учет в миграционной службе и находились на территории нашего государства незаконно.

Добавляется, что подозреваемой оказалась 39-летняя приезжая из ближнего зарубежья, кроме того, в настоящее время женщина задержана и находится под подпиской о невыезде.

"По данным фактам были возбуждены 35 уголовных дел по признакам преступления… "Организация незаконной миграции". В настоящее время эти уголовные дела объединены в одно производство", — отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления, а также выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.