В Казани оставшихся без воды жителей снабжают по резервной схеме

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Снабжение оставшихся без холодной воды из-за обесточенного Восточного водопроводного узла жителей Казани организовано по резервной схеме, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

По данным МЧС, в 12.20 мск среды от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Казани поступила информация о том, что на пересечении улиц Аграрная – Жиганова произошло повреждение кабеля. В результате оказался обесточен Восточный водопроводный узел Казани. Без холодного водоснабжения остались 340 многоквартирных жилых домов, 860 частных жилых домов, 124 административных здания, 26 детских садов, восемь школ, две гостиницы и три котельные в Советском районе Казани – всего 150 тысяч человек, из них 1,6 тысячи – дети.

"По данным МУП "Водоканал", водоснабжение оставшихся без холодной воды жилых домов и административных зданий организовано по резервной схеме с давление в 2,4 атмосферы. Все потребители водоснабжением обеспечены", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, ориентировочное время завершения работ по ремонту кабеля и выхода на работу по основной схеме – 17.00 мск среды.