В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе торгового комплекса

На месте пожара на складе торгового комплекса в Краснодаре. 12 Сентября 2018

На месте пожара на складе торгового комплекса в Краснодаре. 12 Сентября 2018

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. Открытое горение на складе торгового комплекса в Краснодаре ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о пожаре на складе на территории торгового комплекса, расположенного в Краснодаре по улице Уральской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К 13.12 мск главк МЧС сообщил о локализации пожара.

"В 14.47 мск открытое горение ликвидировано, пожарные продолжают работать", — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 84 человека и 25 единиц техники, в том числе от министерства 51 человек и 16 единиц техники. Также сообщается, что на месте работает инспектор надзорной деятельности, по окончании тушения пожара будет проводиться расследование для установления причины возгорания.