В Ульяновской области начали проверку после падения самолета

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту падения легкомоторного самолета в Ульяновской области, пилот которого погиб, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", — говорится в сообщении.
Ульяновская транспортная прокуратура также начала проверку в связи с авиакатастрофой, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.