В Ульяновской области начали проверку после падения самолета

САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту падения легкомоторного самолета в Ульяновской области, пилот которого погиб, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что проводивший сельскохозяйственные работы самолет упал вблизи поселка Тагай в Майнском районе Ульяновской области. По данным СК, инцидент произошел в 12.20 (11.20 мск), на борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", — говорится в сообщении.

Ульяновская транспортная прокуратура также начала проверку в связи с авиакатастрофой, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.