Ливневую канализацию "Волгоград Арены" полностью восстановили

ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Ливневая канализация стадиона "Волгоград Арена" полностью восстановлена после сильных дождей, которые прошли в городе в июле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Спорт-Инжиниринг", в чьем управлении находится спортивный объект.

Ранее сообщалось, что в результате ливня, который обрушился на Волгоград 15 июля 2018 года, когда выпало 70 миллиметров осадков — почти двухмесячная норма, размыло грунт на склоне у стадиона "Волгоград Арена", начались восстановительные работы.

"Сейчас магистраль ливневой канализации стадиона полностью восстановлена, предусмотрено ее усиление от разрывов. На входных группах на случай повторения аномальных осадков устроены временные преграды на возможных путях водных потоков, предотвращающие их попадание на территорию стадиона", — сообщили в компании.

По словам собеседника агентства, также в проектной документации предусмотрены дополнительные защитные меры, в частности, по усилению закрепления трубопроводов и увеличения пропускной способности стояков вертикальной ливневой канализации. Все изменения направлены на согласование в Главгосэкспертизу.

"Окончательно вопрос объема соответствующих работ и их стоимости будет закрыт по завершении деятельности оценочной комиссии и получения заключения экспертизы", — уточнили в компании.