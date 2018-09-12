Защита считает приговор экс-депутату Госдумы Бессонову необоснованным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости. Адвокат Михаил Ткачук назвал необоснованным приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, осужденному к 3 годам колонии за избиение полицейских.

В среду Кировский суд Ростова-на-Дону заочно приговорил Бессонова к 3 годам колонии общего режима и объявил его в федеральный розыск.

"Приговор несправедливый и необоснованный. Доводы суда противоречивые и натянутые", — сказал адвокат подсудимого журналистам. Он уточнил, что один из свидетелей обвинения показал, что потерпевших били и другие неустановленные лица. "Как суд разграничивал удары, непонятно", — добавил защитник. Кроме того, по его словам, суд не принял показания двух депутатов.

Решение о том, будет ли обжалован приговор, будет принято после согласования позиции с родственниками Бессонова, отметил адвокат.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.