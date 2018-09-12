Центральный аппарат СК будет расследовать убийство советника экс-главы КЧР

ПЯТИГОРСК, 12 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела об убийстве советника главы КЧР Фраля Шебзухова и общественного деятеля республики Аслана Жукова в 2010 году, сообщает ведомство.

Ранее родственники убитых потребовали от властей завершить расследование дела и привлечь к ответственности заказчика преступления. Адвокат потерпевших заявил о "волоките и замыливании общеизвестных фактов", в связи с чем было подано заявление о передаче дел в центральный аппарат СК РФ.

"Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата Следственного комитета тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить досконально все обстоятельства совершения преступлений, установить заказчиков, произвести повторные допросы всех фигурантов, в том числе осужденных, и при наличии достаточных оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к этим убийствам", — говорится в сообщении.

Нападение на советника экс-главы КЧР было совершено 12 мая 2010 года в Черкесске. По данным следствия, неизвестные в масках напали на Шебзухова неподалеку от его дома и стали избивать битой. Когда потерпевший попытался убежать, один из нападавших выстрелил в него из пистолета. Шебзухов скончался по дороге в больницу. В 2013 году обвиняемые в убийстве жители Черкесска — Магомет Джубуев, Алик Татаркулов и Назим Кушетеров — получили от 14 до 19 лет колонии.

Частный предприниматель и один из лидеров молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске на принадлежащей ему автомойке, располагавшейся рядом с его домом. Обвиняемый по делу был оправдан, однако в середине августа вновь явился к следователям и стал настаивать, что именно он убил общественника.