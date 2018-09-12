В Дзержинске проводят проверку по факту пожара на химзаводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Прокуратура города Дзержинска проводит проверку по факту пожара на химическом заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры по Нижегородской области.
"Дзержинская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе "Карбохим". Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия", — рассказали в областной прокуратуре.
НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.