В Дзержинске проводят проверку по факту пожара на химзаводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Прокуратура города Дзержинска проводит проверку по факту пожара на химическом заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на предприятии "Карбохим" поступило в среду в 10.23. По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В результате возгорания химикатов один человек погиб, еще один пострадал. В 11.38 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, в 13.00 полностью потушен.

"Дзержинская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе "Карбохим". Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия", — рассказали в областной прокуратуре.

НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.