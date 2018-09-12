Экс-депутата Госдумы заочно приговорили к колонии за избиение полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в среду заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова к трем годам колонии общего режима за избиение полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Бессонову три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказал председательствующий. Бессонова объявили в розыск.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего Антона Грачева 11 тысяч 416 рублей. Деньги будут перечислены за счет средств федерального бюджета в связи с неустановлением местонахождения подсудимого. Средства взыскиваются по ходатайству потерпевшего для компенсации оплаты проезда и проживания.

Обвинение просило для Бессонова три с половиной года колонии общего режима, защитники требовали закрыть уголовное дело и оправдать бывшего слугу народа.

После начала процесса еще три года назад Бессонов исчез и с тех пор в суде ни разу не появлялся. Он объявлен в розыск.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел без малого семь лет назад: по версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом.

Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы.

Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

Уголовное дело было передано в Кировский районный суд еще в 2015 году, из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск.

Производство по делу было приостановлено, а начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно.