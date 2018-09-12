В Дзержинске ликвидировали последствия пожара на химическом заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Последствия пожара на химическом предприятии "Карбохим" в Дзержинске ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии на предприятии "Карбохим" поступило в среду в 10.23. По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В результате возгорания химикатов один человек погиб, еще один пострадал. В 11.38 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

"В 12.40 было ликвидировано открытое горение, в 13 часов устранены последствия пожара. На месте еще работают сотрудники МЧС, выясняются причины происшествия", — рассказал собеседник агентства.

По словам врио начальника Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерия Синькова, учитывая потенциальную опасность пожара на химическом предприятии, на начальном этапе на "Карбохиме" были "максимально задействованы люди и техника – на месте происшествия работали более 70 человек и 20 единиц техники".

"Сейчас мы работаем с собственником предприятия и разбираемся со всеми технологическими процессами, которые могли спровоцировать возникновение взрыва и последующего пожара. На предприятие доставлялись емкости с растворителем, здесь ни дозировались в более мелкую упаковку. Таким образом, этот технологический процесс связан с переливанием жидкости из одной емкости в другую", — рассказал Синьков журналистам о возможной причине возгорания.

Он добавил, что одна емкость с растворителем сгорела полностью, вторая выгорела почти на 90%.