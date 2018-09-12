В Дзержинске ликвидировали последствия пожара на химическом заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Последствия пожара на химическом предприятии "Карбохим" в Дзержинске ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о происшествии на предприятии "Карбохим" поступило в среду в 10.23. По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В результате возгорания химикатов один человек погиб, еще один пострадал. В 11.38 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.
"В 12.40 было ликвидировано открытое горение, в 13 часов устранены последствия пожара. На месте еще работают сотрудники МЧС, выясняются причины происшествия", — рассказал собеседник агентства.
"Сейчас мы работаем с собственником предприятия и разбираемся со всеми технологическими процессами, которые могли спровоцировать возникновение взрыва и последующего пожара. На предприятие доставлялись емкости с растворителем, здесь ни дозировались в более мелкую упаковку. Таким образом, этот технологический процесс связан с переливанием жидкости из одной емкости в другую", — рассказал Синьков журналистам о возможной причине возгорания.
Он добавил, что одна емкость с растворителем сгорела полностью, вторая выгорела почти на 90%.