"Таких не исправить": почему маньяку Чуплинскому отменили пожизненный срок

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Во вторник Верховный суд России отменил пожизненный приговор жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому, обвиняемому в убийстве 19 девушек. Он регулярно писал жалобы и просил пересмотреть решение областного суда, утверждая, что вынужденно оговорил себя еще на следствии. По всей видимости, это сработало. О том, почему дело отправили на пересмотр и может ли серийный убийца рассчитывать на смягчение наказания, — в материале РИА Новости.

Нажаловался

Новосибирский областной суд приговорил 52-летнего экс-милиционера Чуплинского к пожизненному сроку в начале марта. Тогда присяжные посчитали, что снисхождения он не заслуживает — 19 доказанных убийств говорили сами за себя. Однако преступник своей вины так и не признал, заявив, что будет оспаривать этот вердикт.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Пятидесятидвухлетний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде. 6 марта 2018 года © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Пятидесятидвухлетний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде. 6 марта 2018 года

"Одну жалобу в Верховный суд направил я, и более десяти — Чуплинский, — рассказал РИА Новости адвокат Михаил Жуков. — Вчера их удовлетворили, приговор отменили, и дело вернули на новое рассмотрение, однако с какой стадии оно начнется, пока неясно. Могу сказать только, что мой подзащитный изначально себя оговорил, но потом отказался от всех показаний".

Тем не менее, как пояснила РИА Новости прокурор отдела гособвинителей Новосибирской прокуратуры Анжелика Егорова, обвинительный вердикт, вынесенный присяжными заседателями, остался в силе. То есть виновность Чуплинского в совершении серии особо тяжких преступлений никто под сомнение не ставит.

"Когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут изучаться только материалы, характеризующие личность преступника и заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. А также документы, касающиеся гражданского иска, и другие материалы, необходимые для назначения наказания и вида режима, — добавила Егорова. — Вопрос доказанности вины и его причастности к совершению преступлений на стадии, на которую возвращено дело, мы уже обсуждать не будем".

Отпустить нельзя помиловать

При этом в прокуратуре не исключают, что после пересмотра приговор Чуплинскому все же может быть заменен на более мягкий. Тем более что такие прецеденты есть — в середине августа этого года Верховный суд России отменил пожизненный приговор лидеру Забайкальской ОПГ Николаю Борисенко, признанному виновным в нескольких убийствах, совершенных группой лиц. Наказание ему в итоге снизили до 25 лет лишения свободы.

"Вероятно, отмена решения суда по делу Чуплинского связана не со строгостью назначенного наказания, а с наличием каких-то ошибок, допущенных при рассмотрении, и теперь их надо устранить, — считает адвокат Георгий Тер-Акопов. — Не исключено, что у суда были основания не принять выводы судебно-психиатрической экспертизы. Возможна процессуальная ошибка — например, в методе изучения обвиняемого, или просто отсутствовала подпись кого-то из экспертов".

Между тем прокурор Егорова заверила, что невменяемым Чуплинского признать уже не смогут, поскольку есть заключение экспертов, согласно которому в момент совершения преступлений он полностью отдавал отчет своим действиям.

© Кадр из видео СК РФ Житель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин © Кадр из видео СК РФ Житель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин

"Конечно, учитывая количество загубленных жизней, вряд ли суд вынесет другой приговор", — резюмирует экс-оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска подполковник милиции Игорь Васильев. — Таких людей, по моему мнению, вообще нельзя отпускать на свободу. Есть тип преступников, которые никогда не исправятся, потому что, убивая, они удовлетворяют свои потребности. Они по определению должны быть изолированы от общества".

Влечение убивать

По данным следствия, маньяк орудовал в Новосибирске семь лет: с осени 1998-го по июль 2005-го. Он на улице знакомился с молодыми женщинами, предлагал им приятно провести время и, если жертвы соглашались, увозил на машине в безлюдные места, а затем убивал. Чтобы скрыть следы преступлений, экс-милиционер расчленял тела и выбрасывал фрагменты в разных концах города.

Первый раз его задержали в 2006-м и даже отправили в следственный изолятор, однако из-за отсутствия улик быстро отпустили. После этого убийства сразу прекратились. Второй раз в поле зрения оперативников Чуплинский попал в 2016-м, когда его пригласили для ДНК-теста. Исследование показало совместимость образцов: слюна подозреваемого совпадала с биологическими следами, обнаруженными на телах и вещах погибших. Сначала Евгений полностью отрицал свою причастность к преступлениям, а затем заключил досудебное соглашение и стал сотрудничать со следствием.

© СК РФ по Новосибирской области Вещественные доказательства по делу Евгения Чуплинского © СК РФ по Новосибирской области Вещественные доказательства по делу Евгения Чуплинского

В итоге экс-милиционера обвинили в убийстве 19 девушек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Оглашая приговор, судья сообщила, что судмедэкспертиза в целом признала подсудимого вменяемым, так как он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты посчитали, что Чуплинский склонен к гомицидомании (непреодолимое влечение к убийствам) и некросадизму. По мнению гособвинителя, на счету маньяка может быть гораздо больше жертв. О намерении обжаловать приговор Чуплинский заявил сразу после его оглашения.