Врачи оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Врачи оценивают состояние пострадавшего при пожаре на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области как средней степени тяжести, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее МЧС информировало, что в результате пожара на НПО "Карбохим" один человек получил ожоги, еще один погиб. В минздраве о погибшем ничего не сообщали.

"По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате пожара на предприятии "Карбохим" в Дзержинске пострадал один человек. С ожогами 10% тела пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", — сказали в министерстве.

Причиной пожара на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области, при котором погиб один человек, стал разлив растворителя, сообщает региональное ГУ МЧС. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 11:39 мск.

НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.