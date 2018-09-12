НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Качество атмосферного воздуха проверят рядом с НПО "Карбохим" в Дзержинске, где в среду произошел пожар из-за разлива растворителя, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на НПО "Карбохим" один человек погиб, еще один получил ожоги.

"Из-за пожара на заводе "Карбохим" в промышленной зоне управление Роспотребнадзора организовало лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе жилой зоны Дзержинска с учетом направления ветра", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что о результатах исследования Роспотребнадзор сообщит дополнительно.

НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.