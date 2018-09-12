В Саратове сорок человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

САРАТОВ, 12 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в жилом пятиэтажном доме произошёл в среду в Саратове, огонь локализован, эвакуированы 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о задымлении в подвале дома на улице Заречной поступило на пульт "01" в 13.14 (12.14 мск).

"Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении. Из дома были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.00 (13.00 мск)", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров, причина возгорания выясняется. "В настоящее время проводится дымоудаление", — добавила она.