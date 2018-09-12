В Краснодаре локализовали пожар на складе торгового комплекса

КРАСНОДАР, 12 сен — РИА Новости. Пожар на складе торгового комплекса в Краснодаре локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о загорании склада на территории торгового комплекса, расположенного в Краснодаре по улице Уральской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

"В 13.12 мск … пожар локализован на площади 600 метров квадратных", — сообщает главк МЧС.

По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 84 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 51 человек и 16 единиц техники.