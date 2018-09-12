СК проверяет данные о смерти школьника в Белгороде из-за ошибки врачей

ВОРОНЕЖ, 12 сен — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти восьмилетнего мальчика в белгородской больнице, которому якобы неверно поставили диагноз и не оказали медпомощь надлежащим образом, сообщает региональное управление СК РФ.

Доследственная проверка организована по факту интернет-публикации о гибели восьмилетнего мальчика в больнице Белгорода.

"По предварительным данным, в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о том, что восьмилетнему мальчику, попавшему в больницу, продолжительное время не был поставлен диагноз, медицинская помощь оказывалась ненадлежащим образом, в результате чего 6 сентября ребенок скончался", — говорится в сообщении.