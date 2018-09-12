Экс-главу антикоррупционного подразделения МВД на Урале осудили за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 2,5 года колонии бывшего начальника подразделения противодействия коррупции городского УМВД Игоря Гайдакевич-Соколюка за получение взятки и мошенничество, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 9 сентября 2017 года Гайдакевич-Соколюк через посредника получил от местного жителя 100 тысяч рублей за остановку и изъятие транспортного средства с прицепом и грузом, а также за организацию проверки двух коммерческих компаний.

Спустя месяц полицейский предложил жителю Екатеринбурга передать ему 500 тысяч рублей в качестве взятки сотрудникам УМВД на транспорте, чтобы они якобы прекратили расследовать возбужденное в отношении него уголовное дело, хотя, по информации прокуратуры, реальной возможности выполнить обещанное он не имел и делать этого не собирался. После получения денег начальник антикоррупционного подразделения УМВД был задержан, отметили в ведомстве.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Гайдакевич-Соколюку наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 220 тысяч рублей", – говорится в сообщении.