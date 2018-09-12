В Дзержинске причиной пожара на НПО "Карбохим" стал разлив растворителя

Пожар на НПО Карбохим в Дзержинске Нижегородской области. 12 сентября 2018

Пожар на НПО Карбохим в Дзержинске Нижегородской области. 12 сентября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Причиной пожара на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области, при котором погиб один человек, стал разлив растворителя, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в 11:39 мск пожар локализован.

Ранее сообщалось, что в среду один человек погиб, еще один пострадал в результате возгорания химикатов на площади 300 квадратных метров на НПО "Карбохим" в Дзержинске.

НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.