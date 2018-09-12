Экс-замминистра Челябинской области подал иск о восстановлении в должности

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Суд 3 октября рассмотрит иск о восстановлении в должности бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, уволенного губернатором в связи с утратой доверия и обвиняемого следствием в мошенничестве, сообщили РИА Новости в среду в Центральном районном суде Челябинска.

Центральный райсуд Челябинска 21 июля вынес постановление об аресте Бахаева до 19 сентября, он обвиняется следователями УФСБ России по области по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году были осуществлены два платежа из областного бюджета, которые, по мнению следствия, были похищены Бахаевым. Следователь в суде заявил, что Бахаев совершал преступления в составе группы лиц, личности которых не установлены. Гособвинитель после заседания уточнил журналистам, что речь идет о выделении 3,8 миллиона рублей на подготовку и проведение российско-казахстанского форума в 2017 году, который проходил в Челябинске.

По данным пресс-службы губернатора, в августе глава региона Борис Дубровский подписал постановление об освобождении Бахаева от должности первого заместителя министра экономического развития в связи с утратой доверия.

"В Центральный районный суд поступило исковое заявление от Антона Бахаева о признании недействительным увольнения и восстановлении в должности. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 3 октября на 14.00 (12.00 мск)", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора ранее отмечали, что в результате проведенной проверки установлен факт предоставления Бахаевым заведомо недостоверных и неполных сведений об имуществе за 2015-2017 годы.