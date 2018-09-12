Медики рассказали о состоянии сбитых в Пермском крае людей

ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Состояние четырех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чусовом, которых на одной из улиц частного сектора сбил водитель, не вызывает опасений у врачей, сообщили РИА Новости директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

Утром во вторник в частном секторе города Чусовой на улице Кирова, 16 произошло ДТП. Предварительно установлено, что в происшествии пострадали двое сотрудников подрядной организации, которые осуществляли работы вдоль дороги, и двое пешеходов. Сбивший людей автомобиль "ВАЗ-21074" двигался по дворовой территории, в нем вместе с водителем находился один пассажир, оба они также получили травмы. По информации ГУМВД России по Пермскому краю, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо, и он потерял управление.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Чусового. Из Перми в город был дополнительно отправлен травматолог санавиации и реанимобиль медицины катастроф.

"Состояние пострадавших на сегодняшний день не вызывает каких-либо опасений по поводу прогноза на жизнь", — заявил Федоткин.

По словам директора регионального центра медицины катастроф, во вторник прибывшие на место специалисты из Перми оказали необходимую помощь, "сделали все хорошо, с применением современных методов лечения".

"Эвакуации в краевую больницу, к счастью, не потребовалось. Все сделали на месте, очень грамотно и квалифицированно", — добавил он.