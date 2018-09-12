В Дзержинске один человек пострадал при возгорании химикатов на заводе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Один человек пострадал из-за возгорания химикатов на площади почти 200 квадратных метров на НПО "Карбохим" в Дзержинске Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Произошло загорание химикатов в емкости на площади около 200 квадратных метров. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждены два автомобиля", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг пожара находится в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. По предварительным данным, в емкости находился растворитель. Борьбу с огнем сейчас ведут 50 человек и 14 единиц техники.

НПО "Карбохим" работает с 1992 года. По данным сайта предприятия, основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка "Арзамит-5". Основными видами сырья являются фенол, формалин, фурфуриловый спирт, карбамид.