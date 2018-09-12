В Кирове осудили лже-социолога за попытку убийства пенсионера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Житель Иваново, выдававший себя за сотрудника компании по проведению соцопросов, осужден на 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство пенсионера в городе Кирове, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Четвертого октября 2015 года в следственные органы поступило сообщение о том, что неизвестный под видом человека, проводящего социологический опрос, зашел в квартиру к пенсионеру, напал на него и нанес удары газовым ключом, после чего скрылся с места происшествия. Спустя два года — в конце 2017 года — удалось найти подозреваемого, им оказался житель Ивановской области 1995 года рождения.

По версии следствия, осужденный жил в Иваново и нигде не работал. Мужчина разработал анкету с вопросами, чтоб под предлогом проведения социологических опросов проникать в дом к гражданам. 4 октября 2015 года в одном из магазинов Кирова он распечатал опросники, с которыми стал ходить по квартирам. В подъезде дома по улице Володарского дверь ему открыл 78-летний мужчина. Осужденный сообщил хозяину квартиры, что якобы проводит социологический опрос, и пенсионер пустил его в квартиру. Молодой человек ударил его по голове газовым ключом, отчего потерпевший упал на пол. Осужденный нанес многочисленные удары по телу хозяину квартиры, а затем запаниковал, бросил газовый ключ и выбежал из квартиры, ничего не взяв. Потерпевший вызвал полицию и медиков.

"В тот же день злоумышленник уехал в Иваново. Он думал, что пенсионер умер. В декабре 2017 года мужчина был задержан и доставлен в Киров для проведения следственных действий. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и пояснил, что не хотел применять насилие, хотел просто пытаться украсть деньги и ценности, отвлекая людей. Молодому человеку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.