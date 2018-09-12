Верховный суд утвердил приговор украинцу Сущенко за шпионаж

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду признал законным 12-летний срок в колонии за шпионаж украинца Романа Сущенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение тройка судей.

Заседание, продлившееся полчаса, проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме из-за режима секретности.

Перед заседанием Сущенко заявил журналистам, что рассчитывает на обмен. При этом он заверил, что "морально и физически готов" к этапу в колонию.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал.

Украинское агентство "Укринформ" заявляло, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.