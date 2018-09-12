На Камчатке суд не заключил под стражу министра, подозреваемую в хищении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сен – РИА Новости. Суд решил не заключать под стражу министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко, в отношении которой возбуждено уголовное дело о хищении не менее 22 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.

Ранее ведомство информировало, что, по данным следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. Уголовные дела также возбуждены в отношении учредителя коммерческой организации и его адвоката.

"Следствие настаивало на заключении подозреваемых под стражу, однако суд данное ходатайство не удовлетворил. Татьяна Лемешко и другие фигуранты по этому делу были освобождены в зале суда", — рассказала старший помощник следственного управления СК РФ Елена Матафонова.