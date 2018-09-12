В Хабаровский суд направлено дело об уничтожении клубники у фермера

ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского района в среду направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в уничтожении урожая клубники на территории фермерского хозяйства под Хабаровском, сообщает прокуратура региона.
Сообщалось также, что Белинский ранее занимал должность уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре, но уволился с должности за день до инцидента. "Единая Россия" приостановила его членство в партии, а вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал провести разбирательство.
Как установило следствие, жительница Хабаровского района на автомобиле марки "Форд" умышленно заехала на земельный участок, где росла клубника. Автолюбительница неоднократно проехала по земельному участку и повредила растения. После этого она передала автомобиль своему мужу. Ее супруг прикрепил к фаркопу автомобиля колесо, после чего сел за руль, заехал на участок и неоднократно проехал по нему, умышленно повредив посадки фермера.
Уточняется, что общая сумма ущерба фермеру составила более 790 тысяч рублей. В результате инцидента повреждено более пяти тысяч саженцев садовой земляники.