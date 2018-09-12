В Хабаровский суд направлено дело об уничтожении клубники у фермера

ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского района в среду направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в уничтожении урожая клубники на территории фермерского хозяйства под Хабаровском, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в июне этого года в соцсетях и местных СМИ появилось видеозапись того, как внедорожник с привязанным колесом намеренно давит грядки с клубникой. Фермер Ирина Коровина рассказала РИА Новости, что в 2016 году взяла в аренду один гектар у владельца земли Константина Белинского, из-за неразрешенного денежного спора он 16 июня раздавил машиной ее грядки с клубникой. Полиция возбудила дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб оценен в 320 тысяч рублей.

Сообщалось также, что Белинский ранее занимал должность уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края по Комсомольску-на-Амуре, но уволился с должности за день до инцидента. "Единая Россия" приостановила его членство в партии, а вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал провести разбирательство.

Как установило следствие, жительница Хабаровского района на автомобиле марки "Форд" умышленно заехала на земельный участок, где росла клубника. Автолюбительница неоднократно проехала по земельному участку и повредила растения. После этого она передала автомобиль своему мужу. Ее супруг прикрепил к фаркопу автомобиля колесо, после чего сел за руль, заехал на участок и неоднократно проехал по нему, умышленно повредив посадки фермера.

"Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в умышленном повреждении чужого имущества, когда это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Сегодня, 12 сентября, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма ущерба фермеру составила более 790 тысяч рублей. В результате инцидента повреждено более пяти тысяч саженцев садовой земляники.