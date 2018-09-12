В Красноярске раскрыли канал поставок краснокнижной рыбы

КРАСНОЯРСК, 12 сен — РИА Новости. Силовики изъяли более тонны рыбы осетровых пород и выявили канал поставки краснокнижной рыбы, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

По информации ведомства, жительница Красноярска организовала преступную схему по обороту незаконно добытой рыбы осетровых пород. Женщина закупала данную продукцию на севере региона, транспортировала в Красноярск пассажирским речным транспортом в тайниках, хранила и перерабатывала. Сбывалась рыба и икра на площадях международного аэропорта Красноярска, а также отправлялась оптовыми партиями в другие регионы.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с Сибирским ЛУ МВД России, а также Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ пресечен крупный канал незаконной поставки и реализации на территории Красноярского края и других регионов особо ценных видов водных биологических ресурсов … В ходе обследований помещений по нескольким адресам, в том числе при осмотре мест хранения и транспортировки, оперативниками обнаружено и изъято более тонны рыбы осетровых пород и более 50 литров черной икры", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам УФСБ в отношении пяти граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых договорами РФ". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом до двух миллионов рублей.