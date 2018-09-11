Арестован второй участник незаконной акции в Москве, ударивший полицейского

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы на 2 месяца арестовал участника несанкционированной акции Василия Костылева, ударившего сотрудника правоохранительных органов по голове, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — заявила пресс-секретарь. Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что мужчина, принимая участие в несанкционированной акции в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов нанес последнему удар в область головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время следствие проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство прошла в центре Москвы в воскресенье. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности.