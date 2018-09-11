В Татарстане назвали причину отравления 25 школьников

КАЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Причиной кишечной инфекции у 25 школьников в Актанышском районе Татарстана стали некачественно приготовленные полуфабрикаты и блюда, несоблюдение правил личной гигиены и обработки посуды сотрудниками школьного пищеблока и предприятия-поставщика, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным регионального следственного управления СКР, 6 сентября в Актанышскую районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней школы №2. По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и обратились в медицинское учреждение. За сутки число госпитализированных школьников возросло до 25 человек. По факту отравления было возбуждено уголовное дело о "выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все дети уже выписаны из больницы.

"Фактором передачи кишечной инфекции среди детей школы послужили пищевые продукты, приготовленные с нарушениями технологии обработки сырья и приготовления полуфабрикатов… и технологии приготовления готовых блюд, при несоблюдении сотрудниками… правил личной гигиены, правил обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционного режима", — говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в смывах с посуды и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки и кампилобактер, в готовых блюдах в школе также найдена кишечная палочка, компания-поставщик для дезинфекции использовала дезинфекционный раствор с заниженной концентрацией. Ведомство отмечает, что обследование сотрудников школы и компании-поставщика на бактериологические и вирусологические кишечные инфекции показало отрицательные результаты. В школе прошли все дезинфекционные работы.

За нарушения на юридические лица составлены протоколы об административном правонарушении, выданы предписания по устранению нарушений.