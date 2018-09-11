Ослица укусила ребенка в зоопарке под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Ослица укусила девочку, которая пыталась погладить ее детеныша, в контактном зоопарке в Увельском районе Челябинской области, прокуратура провела проверку и нашла нарушения в зоопарке, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

"Прокуратурой Увельского района проведена проверка законодательства о ветеринарии по обращению женщины, ребенка которой укусило животное в контактном зоопарке. Установлено, что в ОАО "Санаторий Урал" есть контактный зоопарк "Мишуткин дворик", в котором содержатся ослы, собаки, вьетнамские свинки, козы, куры и кролики. В деятельности зоопарка выявлены нарушения требований закона РФ "О ветеринарии" в части проведения вакцинации и кормления животных, ведения ветеринарной документации", — говорится в сообщении.

В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости рассказали, что во время посещения зоопарка девочка пыталась погладить ослика, но его мать укусила ребенка за руку. Полученная травма оказалась несерьезной, добавили в прокуратуре.

По данным пресс-центра, по итогам проверки прокурором района гендиректору ОАО "Санаторий Урал" внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам проверки ответственное должностное лицо санатория привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Нарушения действующего законодательства устранены, добавили в прокуратуре.