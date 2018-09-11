В Подмосковье один человек погиб в результате столкновения пяти машин

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пять легковых автомобилей столкнулись на трассе М1 "Беларусь" в Одинцовском районе Московской области, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По предварительным данным, на 56 километре трассы М1 "Беларусь" водитель Range Rover пробил тросовое ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии 1 человек погиб, еще трое пострадали", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что движение на данном участке трассы затруднено, ликвидируются последствия аварии. На месте работают сотрудники полиции.