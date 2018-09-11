Подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае. Архивное фото

Подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Полиция проверила почти тысячу ранее судимых и освободившихся из колонии, прежде чем задержать подозреваемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее СК РФ сообщил, что задержан 19-летний житель Буденновска, который в июне прошлого года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня облил кислотой еще двух несовершеннолетних. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести.

"Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе. Проверены около тысячи ранее судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также более ста лиц, состоящих на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах", — пояснила Волк.

По данным полиции, нападения на них совершены по идентичной схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице проезжал мимо потерпевших и внезапно выливал на них кислоту.