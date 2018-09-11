ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Ярославский областной суд во вторник оставил без удовлетворения жалобу на арест заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардора Зиябова в рамках дела об избиении осужденных, сообщила РИА Новости представитель суда.

Видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала в конце августа на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео, как и предыдущее — с избиением осужденного Евгения Макарова — распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. Стало известно о задержании двоих сотрудников колонии №8 в рамках нового уголовного дела — Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко. Оба по решению суда были помещены под стражу.

Во вторник суд уже рассмотрел жалобу на арест Никитенко и оставил его под стражей.

"Аналогичное решение суд принял и по Зиябову. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказала собеседница.

Первое видео — с избиением Макарова — опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.