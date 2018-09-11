Обвиняемую в присвоении денег россиянку экстрадировали из Бахрейна

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Гражданку РФ, обвиняемую в присвоении денег застрахованных, экстрадировали из Бахрейна в Россию, сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадировали в Россию гражданку РФ Викторию Галинову. Органами следствия она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Галинова работала страховым агентом в Республике Коми и присвоила деньги, вырученные от реализации страховых выплат. После этого Галинова скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. В июле 2018 года ее задержали на территории Бахрейна.