САМАРА, 11 сен — РИА Новости. Жигулевский городской суд Самарской области обязал местные власти повторно рассмотреть уведомление о проведении в Жигулевске шествия, которое, по словам организаторов, должно стать первым в истории России согласованным гей-парадом, сообщила во вторник РИА Новости представитель суда.

Согласно решению суда, опубликованному организаторами акции, уведомление о проведении 27 августа шествия "в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России" с примерным числом участников до 300 человек было подано в администрацию города Жигулевска Самарской области 13 августа. 15 августа организаторы получили отказ в проведении мероприятия от местных властей, которые сослались на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Согласно материалам суда, администрация предложила заявителям "устранить несоответствия указанных в уведомлении целей проведения публичного мероприятия" требованиям ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Это решение организаторы шествия обжаловали в суде.

"Признать незаконным предложение администрации об устранении несоответствия указанных в уведомлении целей проведения публичного мероприятия требованиям ФЗ… Обязать администрацию Жигулевска в трехдневный срок с момента получения решения суда повторно рассмотреть уведомление о проведении публичного мероприятия в форме шествия", — зачитала решение суда собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что администрация города Новоульяновска Ульяновской области разрешила проведение первого в России гей-парада в поселке Яблоневый, где проживает семь человек. Однако позже власти опровергли информацию о согласовании шествия.