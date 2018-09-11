Мосгорсуд отказался освободить фигуранта дела о взятке от Шакро Молодого

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мосгорсуд до 26 ноября оставил под арестом экс-главу управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко, обвиняемого по делу о взятке от людей "вора в законе" Шакро Молодого (Захария Калашова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья. Слушание прошло на закрытом судебном заседании.

Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК РФ взятки от бандитов, изначально избежал ареста и устроился на работу в "Роснефть". Однако в декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы в рамках другого эпизода о взятке от людей из окружения Шакро санкционировал арест экс-следователя. В "Роснефти" он, по данным защиты, больше не работает.

По версии следствия, Крамаренко вместе с бывшим начальником управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко, первым заместителем начальника главка СК по Москве Денисом Никандровым и другими получил взятку от людей из окружения Калашова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

По данным источника РИА Новости, сумма взятки каждого из фигурантов цепочки составила 200 тысяч долларов. Крамаренко после ареста был допрошен в Мосгорсуде на процессе по делу полковника Максименко.

Впоследствии Максименко был приговорен к 13 годам колонии, Никандров — к 5,5 годам.